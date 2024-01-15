3 حارات للنقل الثقيل.. تفاصيل تطوير طريق "السويس - السخنة" بطول 60 كم

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - السخنة) بطول 60 كم لتسهيل الحركة المرورية.

ويعتبر طريق (السويس - السخنة)، أحد المحاور المهمة في ربط العديد من مناطق التنمية وعلى رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف مشروع تطوير الطريق، تحسين مستوى الخدمة والأمان بزيادة عرض الطريق وحاراته، كما يشمل فصل مسار الشاحنات عن السيارات.

ويتم كذلك تنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد لإلغاء تقاطع مع خط السكة الحديد.

ويتكامل مشروع تطوير طريق (السويس - السخنة)، مع مشروع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة.

وتشمل أعمال التطوير زيادة عدد حارات الطريق ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، منها 3 حارات خاصة بالنقل الثقيل، ورصف خرساني، بإجمالي عرض 56 مترًا، وجزيرة وسطى بعرض متغير.

ويشتمل المشروع أيضًا على 42 عملًا صناعيًا، تتضمن 3 كباري علوية (كوبري القطار السريع - كوبري ميناء السخنة - كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات للخلف، و29 بربخًا.