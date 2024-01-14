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BBC

عمرو أديب منتقدًا أداء لاعبي المنتخب: لعنة البدايات دائمًا ما تلاحق المصريين

11:46 م الأحد 14 يناير 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:
انتقد الإعلامي عمرو أديب، أداء المنتخب المصري في مباراته أمام نظيره الموزمبيقي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا إن الأداء كان هزيلًا وضعيفًا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن لعنة البدايات دائمًا ما تلاحق المصريين في تلك البطولات، وأداء الفريق الموزمبيقي كان متواضعًا للغاية لكنه تمكن من إحراز هدفين في حراسة مدافعي مصر.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "ركلة الجزاء داخلة بالزور، وكان ممكن تخبط في سن العارضة وترجع تاني لكن ربك سترها".

وتابع أديب، أن أداء اللاعبين باهت وضعيف، والجو قاتم في كوت ديفوار ومؤثر على اللاعبين بشكل غريب، خاصة أنهم عانوا من الرطوبة العالية في شوط المباراة الثاني، كان من المفترض أن يسافر المنتخب إلى كوت ديفوار منذ فترة طويلة للتأقلم مع الطقس.

عمرو أديب منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية موزمبيق

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