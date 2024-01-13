الزراعة: معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية بالفيوم

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كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قرى محافظة الفيوم، وذلك في الفترة من 13 إلى 18 يناير 2024.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في محافظة الفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف "فاضل" اليوم السبت، أن القافلة ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في قرى محافظة الفيوم في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح مدير معهد التناسليات، أن هذه القافلة ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.