إعلان

BBC

ضياء رشوان: إذا كانت إسرائيل تزعم بإغلاق مصر معبر رفع.. لماذا لا تفتح معابرها مع غزة؟

09:07 م الجمعة 12 يناير 2024

ضياء رشوان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- حسن مرسي:
رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأضاف ضياء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل لا يمكنها التملص من هذه الجريمة بإلقائها التهمة على مصر، لأن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين، الذين يطلان على مصر، وكلها من الجانب الإسرائيلي، وهي الشريان الرئيسي للتجارة، وكانت تربح منها إسرائيل 300 مليون دولار، فإذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق المعبر، لماذا لا تفتح إسرائيل معابرها، فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم، وتحقيقا لمصالح التجار اليهود على إسرائيل تفتح المعابر الأخرى.

وأردف: "أما فيما يتعلق بمعبر رفح، وما زعمته إسرائيل، فهو مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، أما على الجانب الفلسطيني فوفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها جيش إسرائيلي يتحكم في دخول أي شىء من معبر رفح المصري وهو أمر في يد سلطات الاحتلال".

معبر رفح ضياء رشوان محكمة العدل الدولية مساعدات غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليس نابليون.. وسيم السيسي يكشف أسرار كسر أنف أبو الهول

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار جديد من وزير الرياضة بشأن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا
من مصر بشأن الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمنبيان عاجل
أمطار غزيرة ورعدية على 6 محافظات غدًا.. الأرصاد تحدد التفاصيل