الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "المخدرات"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 يناير 2024م بعنوان: "مجتمع بلا إدمان .. خطوات على الطريق"، ضمن خطتها لدعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

وأكد وزير الأوقاف أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.