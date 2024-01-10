وكيل "صحة الشيوخ": صناعة الدواء في مصر آمنة

كتب - نشأت علي:



وجه الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لكافة العاملين بقطاع صناعة الأدوية قائلا:"لا أستثني منهم أحدًا"، مشيرًا أن الدولة المصرية بها 179 مصنع لصناعة الأدوية، ويملك القطاع الخاص ما يقرب من 90% من تلك المصانع.

وقال فى كلمتهه اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، إن أغلب الخامات الخاصة بصناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن أغلب الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستورد خامتها أيضًا.

وقال إنه في الآونة الآخيرة ترددت العديد من الشائعات حول التشكيك في صناعة الأدوية المحلية، قائلًا: "دوائكم آمن..دوائكم آمن..دوائكم قوي".

و وجه وكيل صحة الشيوخ سؤالًا: من الذي عالج فيروس سي؟، وأن هناك ما يقرب من 5 ملاين مواطن تم علاجمهم من فيروس سي من خلال الأدوية المصرية، قائلًا: أرفع القبعة لمنظومة صناعة الأدوية في الدولة