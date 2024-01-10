نقابة المهندسين تواصل تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي

كتب- محمد عبدالناصر:

لليوم الثالث على التوالي، يتواصل بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات- تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتباشر اللجنة العليا للانتخابات متابعة تلقي طلبات وأوراق المرشحين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع.

وبلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (308) مرشحًا، إذ تقدم 124 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 184 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في فبراير القادم.