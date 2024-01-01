اجتماع موسع بين ممثلي الثقافة والتجارة والصناعة لدعم وتطوير وتسويق الحرف التراثية

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وزيرة الثقافة: افتتاح عدد كبير من المنشآت الثقافية في 2024

كتب- محمد شاكر:

قال بيان صادر عن وزارة الثقافة، إنه تم عقد اجتماع موسع بين ممثلي قطاعات وزارة الثقافة، ومراكز التطوير التكنولوجي بوزارة التجارة والصناعة، بمركز الحرف التقليدية والتراثية بالفسطاط، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بوزارة الثقافة.

وقال البيان: يأتي الاجتماع لبحث ومناقشة أطر التعاون المشترك، وسُبل دعم وتطوير وتسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية التي تنتجها الجهات التابعة لوزارة الثقافة.

واستعرض الاجتماع خطط المركز بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الهادفة لإطلاق خطوط إنتاج جديدة خاصة بالمركز، تمزجُ بين ما هو تراثيّ وما هو حديث، ويمكن من خلالها تسويق الأعمال بما يُدر مزيدًا من الدخل، في إطار خطة استثمار منتجات الوزارة.

كما ناقش الاجتماع خطة تطوير منافذ بيع منتجات المركز وزيادة عددها، بما يتماشى مع ما تشهده منطقة الفسطاط من تطوير لتصبح منطقة جاذبة للسياحة.

كما تم استعراض عددًا من العروض التقديمية، شملت أبرز منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفسطاط من "خزف، خيامية، النقش على النحاس، سجاد يدوي، حُلّي"، وطرق صناعتها وتسويقها

وعقب الاجتماع قام ممثلو مراكز التطوير التكنولوجي بجولة تفقدية بالمركز لاستعراض، دورة الإنتاج ،ومراحل تصنيع منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفسطاط من خزف وخيامية والنقش على النحاس وسجاد وحلي.