زلزال المغرب اليوم.. البحوث الفلكية يرصد 8 هزات ارتدادية
كتب- محمد نصار:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي حدث بالمغرب أكبرهم بقوة 4.8 بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق وآخر تابع بقوة 3.3 بتوقيت الساعة السادسة وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وكانت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم السبت 09/09/2023 هزة أرضية على بعد 3262 كيلومترا غرب سيوة.
وتفيد التقارير الأولية بحدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش، وجار التحقق من التفاصيل.
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