تشغيل عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة الثلاثاء المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة "أوراسكوم" القابضة، والقائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، عن تشغيل عروض الصوت والضوء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر.

وأخطرت غرفة المنشآت الفندقية الفنادق بتشغيل عروض الصوت والضوء بالأهرامات على أن تكون لغة العروض كما يلي:

- من 8.30 إلى 9.30 باللغة الإنجليزية.

- من 9.30 إلى 10.30 باللغة الإسبانية.