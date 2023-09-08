إعلان

BBC

تشغيل عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة الثلاثاء المقبل

05:06 م الجمعة 08 سبتمبر 2023

الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة "أوراسكوم" القابضة، والقائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، عن تشغيل عروض الصوت والضوء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر.

وأخطرت غرفة المنشآت الفندقية الفنادق بتشغيل عروض الصوت والضوء بالأهرامات على أن تكون لغة العروض كما يلي:

- من 8.30 إلى 9.30 باللغة الإنجليزية.

- من 9.30 إلى 10.30 باللغة الإسبانية.

سوق مصراوى

شركة أوراسكوم الصوت والضوء الأهرامات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أثناء توثيق رحلات العمرة.. "السياحة": تحويل عدد من الشركات السياحية للتحقيق
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

موجة الحر الشديد..الأرصاد تكشف أكثر المحافظات حرارة اليوم: 45 بهذه المناطق