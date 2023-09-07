حدث في 8 ساعات| خطة التعليم للعام الدراسي الجديد.. وغلق طريق أبو النمرس 25 يوماً

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إطلاق العام الدراسي الجديد، وغلق طريق أبو النمرس لمدة 25 يوماً.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"قنوات تعليمية" ومنصة بث مباشر".. خطة التعليم في العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية لجميع الطلاب، خلال اجتماع عقده اليوم مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

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غلق جزئي لكوبري ابو النمرس القديم لمدة 25 يومًا.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة في بيان، عن غلق جزئي بطريق أبو النمرس، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ابو النمرس العلوى الجديد، وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبرى أعلى مزلقان ابوالنمرس بالاتجاه القادم من منطقة ابو النمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعي.

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وزير الصحة: الرئيس يولى اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ مدينة طبية بمقاييس

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المدينة الطبية الشاملة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفقًا للمقاييس العالمية، باعتبارها واحدة من الأذرع الأساسية بمجال الأبحاث التطبيقية.

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مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

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السياحة: مجازاة 13 شركة بسبب مخالفات موسم العمرة الماضي

أصدرت وزارة السياحة والآثار عددًا من القرارات الوزارية بمجازاة 13 شركة سياحة خالفت الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي عام 1444 هـ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، إلى جانب مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين والذين تقدموا بشكاوى إلى الوزارة، وذلك من حيث السكن المتفق عليه، دون إخطار الوزارة بالتعديل بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

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السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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كيلو الطماطم بـ20 جنيها.. سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق على مستوى الجمهورية ارتفاعا كبيرا خلال اليومين الماضيين حيث وصل سعر الكيلو عند تجار التجزئة لـ20 جنيها في بعض المناطق.

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4 مستندات و5 إجراءات لتغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات والشروط التي تهم شريحة من المواطنين والمتعلقة بالإجراءات الواجبة والمستندات المطلوبة لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك عبر صفحته الرسمية له على «فيس بوك».

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