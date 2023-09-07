"قنوات تعليمية" ومنصة بث مباشر".. خطة التعليم في العام الدراسي الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية لجميع الطلاب، خلال اجتماع عقده اليوم مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأوضح الوزير أنه سيتم، بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية مركزيا لجميع الطلاب، وينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، وإتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، وإنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.

وأكد الوزير أنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، بـ إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، من خلال كوادر تعليمية متميزة، تشتمل على المفاهيم الاساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

وأشار الوزير إلى أن تلك القرارات تهدف إلى، تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهي بـ تقرير تشخيصي علاجي على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

كما أكد الوزير على إتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي من أجل التعلم لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا، وسيتم الاستمرار فى تدريب باقى المعلمين.