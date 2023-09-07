متحدث "العمل" يكشف لمصراوي خطة التحول الرقمي للوزارة

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة تهدف إلى التحول الرقمي والميكنة استمراراً لخطة الدولة بشأن التحول التكنولوجي.

وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن التحول الرقمي متواجد بالوزارة في الوقت الحالي والدولة، وأنه سيكون هناك تعاون مع الشركاء ووزارة الاتصالات لرقمنة ووضع نظم للمصريين بالخارج، إلى جانب الحوسبة، وتفتيش العمل.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أن التحول الرقمي يشهد إدارات خاصة بنظم المعلومات حتي على مستوي المديريات يتواجد نظام الحوسبة، وتدريب المفتشين على هذا النظام، والعمالة غير المنتظمة.

وأكد خضر، أنه سيتم التعاون مع شركاء بوزارة الاتصالات إلى جانب شركاء أخرين؛ لأن التحول الرقمي يكون عن طريق منصات رقمية.

يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل التقي، اللواء أحمد عبدالسلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها "المجمع".

وفقاً لبيان وزارة العمل، فإن الإجتماع تناول كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة، وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دروعا تذكارية.

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