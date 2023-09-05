3 طرق حجز تذاكر السكة الحديد إلكترونيا دون الذهاب للمحطات

كتب- محمد نصار:

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها حجز تذاكر السكة الحديد بالنسبة لجميع القطارات وجميع الخطوط.

حجز تذاكر السكة الحديد من فوري

فعلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحصول على تذاكر السفر بجميع القطارات (الثالثة المكيفة - التهوية الديناميكية) للوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع.

وجاء ذلك كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ فوري والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع على مدار 24 ساعة وأيضا لمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وفي حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفق قواعد وتعليمات الهيئة.

حجز تذاكر السكة الحديد أون لاين

فعلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أون لاين" عبر موقع الهيئة على الإنترنت، من هنا، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول. هنا

ويمكن الحصول على تذكرة من خلال قيام الراكب سداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، وتسلم التذكرة إلكترونيًا، وطباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

وتمكن الخدمة، الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية والتي تشمل (الاسم - الرقم القومي - عنوان البريد الإلكتروني)، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بـ15 يومًا.

ويستطيع الراكب حجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.