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متشابكي الأيدي.. شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في صورة تذكارية بمسجد السيدة نفيسة

03:08 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في صورة تذكارية بمسجد الس

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


التقط فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صورة تذكارية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ظهر الاثنين.

وظهر فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، متشابكي الأيدي أثناء التقاط الصورة، وبجوارهما الدكتورة سحر نصر الوزيرة السابقة للتعاون الدولي.

وزار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترافقه الدكتور سحر نصر الوزيرة السابقة للتعاون الدولي، ظهر الاثنين، مسجد السيدة نفيسة.

وتفقد شيخ الأزهر، المسجد بعد الانتهاء من عمليات تطوير وتجديد المسجد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين، في الثامن من أغسطس الماضي، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد.

وحضر الافتتاح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبعض رجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

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الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف مسجد السيدة نفيسة

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