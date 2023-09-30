وزير الكهرباء: سيتم إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الرئيس السيسي وجه بأن ملف توفير الطاقة من أهم الملفات وملف أمن قومي، وأنه تم زيادة 36 % في أطوال الخطوط والكابلات حاليًا مقارنة بعام 2014.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه سيتم إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأنه يتم العمل على زيادة قدرات الشبكات حتي تستوعب الطاقات المتجددة الجديدة، مع الاهتمام برقمنة القطاع، مشيًراً إلى أن الاستثمارات بلغت 135 مليار جنيه.

وأوضح شاكر في كلمته بمؤتمر "حكاية وطن": وصل العجز عام 2014 إلى 6000 ميجاوات بالقدرات بالطاقة الكهربائية، وكانت توجيهات الرئيس أن توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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