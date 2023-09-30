السيسي: وزراء حكومة مدبولي يتحدثون عن الإنجازات وأنا أتحدث عن التحديات

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ قائلا: احنا جبنا وزير البترول والكهرباء، لأن بينهم ارتباط كبير، ومش هنقول سر ولا حاجة المهندس طارق اتخانق مع الدكتور شاكر.

وأضاف السيسي: قلنا الكهرباء والبترول يكونوا موجودين مع بعض لأن العرض اللي قدموه مفيهوش تحدي أو اتقال فيه حاجة صعبة؛ والسؤال ليه أنا أقول الصعب؟ طارق قال كلمة بنتعامل مع إنتاج ناضج يعني احنا مهما انتجنا فالانتاج دا بيتراجع، ودا أمر طبيعي مش مرتبط بمصر، الشغلانة دي كدا والنهاردة لو توقفت الاستكشاف وفيه آبار دائماً بتدخل من كل 100 بير ممكن ينجح من 20 % او 30 % لو دا توقف سنة هيكون ليه تأثير علي القطاع الكهربائي، ولحد استعادة الثقة تاني والشركات تطمن انها تشتغل عندك، الدنيا هنا موقفتش، لكن نتيجة عدم الاستقرار هيكون حصل تراجع نتيجة عدم الاستقرار.

وأكمل السيسي: إنهم يتحدثون في الإنجاز وأنا أتحدث عن التحديات التي تعوق الإنجاز، لا تتركوا الناس دون معلومات، وكل مشكلة ظهرت للناس وضعنا لها حلول كلفتنا المليارات، وهي أمور لا تحدث إلا إذا كانت الدولة مستقرة.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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