إعلان

BBC

وزير المالية: خطة لخفض العجز الكلي في الموازنة لأقل من 5%

05:26 م السبت 30 سبتمبر 2023

دكتور محمد معيط وزير المالية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه توجد خطة للنزول بالعجز الكلي للدولة خلال الفترة القادمة إلى أقل من 5%.

وأضاف معيط، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن الفائض الأولي يقيس قدرة الدولة على وجود إيرادات لديها تغطي مصروفاتها وتستطيع من خلالها تخفيض الدين، والمؤسسات الدولية يهمها التصنيف الأولي.

وأوضح وزير المالية، أنه باستثناء فترة حرب الخليج وسنة 80 و90، مصر لم تعرف إلا العجز الأولي.

وتابع أن مصر في في 2012 و2013 كانت تعاني عجزا أوليا بقيمة 5% واستمر حتى 2018/2017، وكانت أول سنة توفر فيها الدولة فائضا.

وواصل: من وقتها تقوم الدولة بتحقيق فائض أولي، وهو ما يشيد به الآخرون وقدرة المالية على وجود إيرادات تغطي مصروفاتها.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)

سوق مصراوى

وزير المالية محمد معيط عجز الموازنة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط أمطار - خريطة المناطق المتأثرة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية مباشرة- "هنحكي حكاية بلدنا".. الرئيس السيسي يشهد مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز