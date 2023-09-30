وزير المالية: خطة لخفض العجز الكلي في الموازنة لأقل من 5%

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه توجد خطة للنزول بالعجز الكلي للدولة خلال الفترة القادمة إلى أقل من 5%.

وأضاف معيط، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن الفائض الأولي يقيس قدرة الدولة على وجود إيرادات لديها تغطي مصروفاتها وتستطيع من خلالها تخفيض الدين، والمؤسسات الدولية يهمها التصنيف الأولي.

وأوضح وزير المالية، أنه باستثناء فترة حرب الخليج وسنة 80 و90، مصر لم تعرف إلا العجز الأولي.

وتابع أن مصر في في 2012 و2013 كانت تعاني عجزا أوليا بقيمة 5% واستمر حتى 2018/2017، وكانت أول سنة توفر فيها الدولة فائضا.

وواصل: من وقتها تقوم الدولة بتحقيق فائض أولي، وهو ما يشيد به الآخرون وقدرة المالية على وجود إيرادات تغطي مصروفاتها.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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