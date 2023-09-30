السيسي: بعد 20 سنة مش هكون موجود ولازم حد يضحي

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المطلوب قبل 2014 كان "الناس تاكل بس" متسائلا: طب ننطلق إزاي؟، وبعد 20 سنة أنا مش هكون موجود، فيه حد لازم يضحي عشان الكلام ده ينتهي، مين يدفع؟.

وأضاف السيسي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: هقولكم، ممكن نُثقل أكتر على إخواتنا، بس ميصحش كده، إذا كانت انت مش قادر، عايزين الآخرين يساعدوك ليه؟ عشان كده قلت 2013، وهقولكم جهل الآخرين، بقى حد عايز يحكم بلد يهدها عشان ياخدها في 2012

وتابع: طب حد كان بيقولهم، والله العظيم أنا قلت، كل يوم بيعدي علينا البلد بتروح، نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه، محدش بيعمل في البلد كده، 38 مليار دولار جبناهم بشق الأنفس من 90 لغاية الثورة، خلصناهم في سنة ونص، احتياطي ورصيد نقد أجنبي خلص، حالة عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 حتى 2013 جابت البلد على الأرض.

وواصل الرئيس: مفيش بلد بتطلع لقدام غير الاستقرار والأمن، بقولكم كده، وأي حد يقولكم بطريقة تانية غير كده، يا جاهل يا أحمق، عينيكم على استقرار بلدكم بس، مين يمسكها مش مشكلة، اسمعوا كلامي، أنا واحد منكم وأخوكم، لو البلد مستقرة ممكن تطلع قدام، فيه نماذج لدول، هل استقروا أو نموا؟ لأ، فيه فرصة؟ يا رب يساعدهم.. الكلام ده بقوله وأكرره كتير، الناس تستغرب، أنت خايف من حاجة؟ 105 مليون، لو حصلت مشكلة زي اللي بتحصل أنتوا هتبقوا في مشكلة تانية خالص.

واستطرد السيسي: الدولة دي مش هتنجح غير بيكم وبالاستقرار، يقولك هنهدهها على صحابها، انت لما مسكتها كنت لايص، ويقولك مؤامرة، المؤامرة جهلك وتخلفك، يهمني الناس في الشارع تعرف إن عيني عليها.

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