رئيس الوزراء: عملنا على تحقيق النمو ومُحاربة الإرهاب رغم صعوبة ذلك

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت في اتجاهين وهما مُحاربة الإرهاب وتحقيق النمو، ما كان له العديد من التداعيات نتيجة صعوبة ذلك لأسباب متعددة.

وأضاف "مدبولي"، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن مصر كانت تعاني من عدم وجود استقرار أمني وسياسي، وكان تفكير الدولة يُركز على مُحاربة الإرهاب وضمان الأمن والأمان.

وأكد رئيس الوزراء أن أي دولة تستهدف النمو يجب أن ترفع من معدلات نموها الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومراعاة الحالة الاجتماعية.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"

حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر

يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز