"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تصدر تقريرا بشأن أنشطتها الخدمية و التنموية في أغسطس

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تقريرا بشأن أنشطتها في المحافظات خلال شهر أغسطس الماضي؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة على كافة المستويات.

وتنوعت الخدمات التي نفذتها قطاعات المؤسسة واستفاد منها الآلاف ما بين قوافل طبية وتنمية عمرانية ودعم غذائي ومسابقات تعليمية ودعم المقبلين على الزواج، كما استطاعت المؤسسة أن تصل بخدماتها لمناطق نائية وحدودية.

ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار دعم المقبلين على الزواج نظمت "راعي مصر" بمقر المؤسسة بالقاهرة احتفالية لتسليم 25 عروس من الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية عدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

وفي مجال الدعم الغذائي وزعت المؤسسة ستة آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى ومحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وفي إطار جهود لتنمية المجتمعات العمرانية سلّمت المؤسسة 12 منزلا تم بناؤها بالكامل، و8 منازل بعد رفع كفاءتها لأهالي مركز الطود في محافظة الأقصر.

وعلى المستوى الخارجي، نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية حفلها السنوي بولايتي نيويورك ونيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وخصصت عائد الحفل كاملًا والتبرعات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقري والنجوع الفقيرة، وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى وتدعيم قطاع القوافل الطبية لعلاج غير القادرين على الوصول لعناية طبية مناسبة، نظرا للبعد الجغرافي والتكاليف الباهظة للعلاج.

وفي القطاع الطبي، نظمت المؤسسة عددا من القوافل الطبية تضم تخصصات مختلفة في ثلاث محافظات حدودية "جنوب سيناء، والوادي الجديد ومطروح"؛ للكشف على المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك في إطار دور المؤسسة المجتمعي لوصول خدماتها لكل المواطنين في جميع أنحاء البلاد، حيث استفاد من خدمات القوافل الطبية التي تنظم لأول مرة في هذه المناطق أكثر من ثلاث آلاف مواطن.

كما شاركت مؤسسة راعي مصر في المرحلة الـ22 و23 من قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف الوطني؛ لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

وفي المجال التعليمي، شاركت حضانات راعي مصر للغات في مسابقة محلية بين محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وبحضور رئيس شركة imath، وتم تأهيل خمسة مشاركين للمركز الأول وحصولهم على كأس وميدالية وتأهيلهم لبطولة الجمهورية، بجانب حصول ست مشاركين على المركز الثالث.​