"حياة كريمة" تسلم 60 كرسيا متحركا لذوى الهمم بالسويس

كتب- محمد أبو بكر:

سلمت مؤسسة "حياة كريمة" 60 كرسيا للأشخاص من ذوي الهمم في محافظة السويس، انطلاقًا من سعيها المتواصل لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والدعم اللازم للأشخاص من ذوي والهمم، وفي إطار مبادرة "خٌطى" لتوفير 1000 كرسي متحرك.

وتستهدف مبادرة "خُطى"، وفقًا لبيان اليوم، توفير عدد 1000 كرسي متحرك لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، فضلًا عن توزيع صناديق من المواد الغذائية

وانطلقت المرحلة الأولى في محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر)، لتنطلق بعد ذلك في باقي محافظات الجمهورية بزيارة محافظات مختلفة؛ من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة بتوفير جميع أشكال الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، وتماشيًا مع خطة الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لهم ومساعدتهم في خدمة أنفسهم بأنفسهم وكذلك لتسهيل إمكانية عملهم.