"السجيني" يوقع نموذج تزكية للمرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وقع نموذج تزكية للمرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر البهو الفرعوني.



وأكد النائب أحمد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب توقيع النموذج: المجلس يشهد حالة من الزخم منذ أيام لتوقيع طلبات التزكية من أعضاء ممثلين لأحزاب مختلفة مثل الوفد والشعب الجمهوري وهم لديهم مرشحين.

وأضاف النائب أحمد السجيني: قمت بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي كمرشح لفترة رئاسية جديدة، فحزب مستقبل وطن الذي انتمى له أعلن منذ فترة دعم وتأييد السيسي مرشحا، وهذا يدل على وجود زخم ديمقراطي لممارسة العملية الانتخابية.

وتابع النائب أحمد السجيني: المنصب الرئاسي ثقيل وله وقاره ويرتب حملا على الضمير الوطني للنواب ومرتبط بأمانة الاختيار.

وقال: اختياري للرئيس السيسي مبني على قواعد شخصية وعقلية ووجدانية ترتبط بي شخصيا بعيدا عن الالتزام الحزبي، فقد عملت 8 سنوات نائبا وقبلها شهدت على الحراك السياسي لمصر في السنوات السابقة لعام 2015 وكل هذه الخلفية تجعلني أنظر للأمور نظرة عملية مجردة، واختيار السيسي لاستكمال مشواره وحلمه لإعادة بناء هذا الوطن.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن النواب المستقلين سيكون لهم دورهم في الانتخابات الرئاسية القادمة رغم عدم وجود التزام حزبي إلا أن وجودهم اليوم لتوقيع نماذج التزكية يؤكد وجود استيعاب لفكرة ومسؤولية النائب ودوره في العملية الانتخابية، بغض النظر عن اسم المرشح أو انتمائه الحزبي.

وكان عدد من رؤساء اللجان البرلمانية قدموا اليوم نموذجا بتزكية المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.