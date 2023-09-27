موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف أولي أجواء فصل الخريف وسقوط الأمطار

بعد سنوات من التوقف.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي في مسجد الحسين

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجويةـ، موعد انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

أضافت الأرصاد في بيان الأربعاء، أن الأحد المقبل الأول من شهر أكتوبر 2023، هو موعد انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبري، وأقصى جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه، من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء ليوم الإثنين، ليكون ذلك أولى حالات فصل الخريف الممطرة.