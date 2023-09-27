الأولى على كليات الأداب: شعوري بعد تكريم الرئيس السيسي لا يوصف
كتب- عمر كامل:
قالت مريم على محمد شريف عبدالقادر، الأولى على قطاع الآداب جامعة بنها كلية الأداب، والمكرمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال يوم تفوق جامعات مصر، أمس باستاد الاسماعيلية، إنها لم تكن تتوقع التكريم ويعتبر أول تكريم بهذا الحجم والتقدير لها ولزملائها خلال تاريخ مصر.
وأضافت مريم خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن التكريم من الرئيس السيسي شئ مشرف وكبير بالنسبة لها، ودليل على اهتمام الرئيس بالخريجين وشباب الجامعات، وأن شعورها لا يوصف بهذا التكريم.
وأكدت الأولى على قطاع الأداب على مستوى الجمهورية، أن التكريم حافز لكل الطلاب المذاكرة وحافز لها شخصيًا على استكمال مسيرة الحياة الجامعية وقبول التعيين في كلية الأداب جامعة بنها.
وأشارت إلى أنه عقب التكريم تأكدت من أن التعليم شئ عظيم وفكرة توصيل المعلومات للطلاب الجامعيين ستكون مهمتها خلال الفترة المقبلة، مقدمة الشكر لوالدها ووالدتها على الدعم والمجهود خلال مسيرتها الجامعية.
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