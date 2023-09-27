صندوق الإسكان الاجتماعي يُعلن موعد تسليم شقق الإعلان الـ14

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم البدء في تسليم شقق الإعلان الـ 14 في مدينة السادات كدفعة أولية من المشروع.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن موعد التسليم كان مقررا له أن يبدأ في أبريل من العام المقبل، لكننا نحاول تسليم الوحدات للحاجزين قبل الموعد المتفق عليه، لافتة إلى أن عمليات التسليم في باقي المدن ستكون بكثافة مع بداية 2024.

وتابعت: "حاليا نركز على تسليم الوحدات للحاجزين السابقين قبل طرح أي إعلانات جديدة".

ويستمر المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية، سواء لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو شقق متوسطى الدخل.

وفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، ويكون الشهر الأول من كل قسط هو الفترة المخصصة للسداد بدون أي غرامة، لكن بعد ذلك يتم احتساب الغرامة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وتختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

1- شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

2- شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

3- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

4- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

5- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.

ثانيا.. مواعيد الأقساط:

بدأ القسط الأول 1 أبريل 2021، والقسط الثاني 1 يوليو، والقسط الثالث 1 أكتوبر، والقسط الرايع 1 يناير 2022، والقسط الخامس 1 أبريل 2022، القسط السادس 1 يوليو 2022، القسط السابع 1 أكتوبر 2022، القسط الثامن 1 يناير 2023، القسط التاسع 1 إبريل، القسط العاشر 1 يوليو، القسط الحادي عشر 1 أكتوبر، القسط الثاني عشر والأخير 1 يناير 2024.