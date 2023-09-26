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رئيس جامعة القاهرة: إنجازات الجامعات المصرية في عهد السيسي غير مسبوقة بالأرقام

01:03 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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الإسماعيلية- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت أن إنجازات الجامعات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على إتاحة الفرصة الدائمة لرؤساء الجامعات والطلاب والأستاذة للالتقاء بهم .

وأكد الخشت، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن إنجازات الجامعات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجيا ومنظومة البحث العلمي .

وأشار إلى أنه في جامعة القاهرة أهم تكليف تم وضعه أمام أعيننا هو تقدم الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، مضيفا أن جامعة القاهرة استطاعت أن تتقدم جيلين كاملين؛ حيث أصبحت من الجيل الرابع، وهو ما ظهر في المؤشرات، وتم كسر حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم التخصصات .

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تقدمت 184 مركزا بعد أن كانت في المركز 560، وأصبحت في المركز 371 عالميًا، وأصبحت الجامعة في تصنيف سيماغوا العالمي في المربع الذهبي للجامعات العالمية والبحث العلمي.

وهنأ الخشت الحكومة المصرية على تقدمها في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات في الذكاء الاصطناعي.. كما وجه التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري على بدء الدراسة في أول فرع دولي لجامعة حكومية .

ومن جانبه، قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه : إنه بخصوص رفع تنافسية التعليم وخاصة التعليم العالي والشراكات مع الجامعات العالمية، جامعة اسكندرية كان لها الاستراتيجية المنبثقة، وتم تحقيق خلال العامين الماضيين ما يزيد عن 50 درجة من الدرجات المزدوجة المشتركة مع الجامعات العالمية تصنيف أول.

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