شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

أوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تشتد على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وتكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي الوصول إلى شمال الصعيد، وتعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية صباحًا، تستمر من الساعة الرابعة إلى السابعة صباحًا، وتكون كثيفة أحيانًا، وتنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.

ولفتت إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.