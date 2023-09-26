شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة.
وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.
أوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة تشتد على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وتكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي الوصول إلى شمال الصعيد، وتعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية صباحًا، تستمر من الساعة الرابعة إلى السابعة صباحًا، وتكون كثيفة أحيانًا، وتنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.
ولفتت إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
-
أحدث موديلات البنطلون الجينز للرجال لعام 2023تفاصيل
-
أفضل غسالة أطباق 2024 بقسط يبدأ من 371 جنيهاتفاصيل
-
3 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف وأفضل أنواعه لعام 2023تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: