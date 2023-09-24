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أضرارها خطيرة.. تحذير رسمي من إساءة استعمال المضادات الحيوية

02:46 م الأحد 24 سبتمبر 2023

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من إساءة استعمال المضادات الحيوية، مؤكدة أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ وبالتالي لا يستطيع المضاد الحيوي القضاء عليها.

وأشارت في منشور توعوي، اليوم، أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني، وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.

وأكدت أهمية الدواء المصرية أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

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