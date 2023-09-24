التنمية المحلية: تنفيذ 7 دورات تدريبية يستفيد منها 190 متدربا

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي السابع للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 والذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 24/9/2023، ويشهد تنظيم دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهما دورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والـ NTI، ودورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفرديا ويستفيد منها 53 متدربا.

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان الأحد، أهمية دورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفرديا التي ينفذها مركز سقارة في أسبوعه السابع حيث تقدم الحكومة المصرية من خلال المؤسسات الحكومية والوزارات والمنظمات التابعة لها، العديد من الخدمات والمشاريع التي تفيد المواطنين، مما يتطلب القدرة على تسويقها بشكل ناجح لتعريف المواطنين بفائدتها وكيفية الحصول عليها وأهدافها، موضحا أن الدورة تهدف إلى تمكين المتدربين من معرفة أساسيات التسويق الناجح للمشاريع والخدمات الحكومية بما يتوازى مع أهمية كل مشروع، وبما يتناسب مع مفرداته وخصائصه وحجمه، وتبسيط مفاهيم الحملات التسويقية من الناحية النظرية، وتمكينهم من تنفيذ أكبر وأعقد الحملات بطريقة احترافية تتناسب مع تطلعات الإدارة المحلية لتنفيذ الحملات وإدارتها والإشراف عليها بطريقة مثالية للترويج للخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع السابع سيتضمن أيضا تنفيذ 5 دورات تدريبية أخرى وهي: دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة لغة إنجليزية مستوى أساسي، وتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات، وتنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI، إضافة إلى استمرار دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع الحالي 137 متدربا من جميع المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة التي ينفذها المركز في أسبوعه السابع بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي بتكليف رئاسي ويستفيد منها 45 متدربا، في تعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة و الحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيرا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عمليا وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، والإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتا إلى أن الدورة ستتضمن جانبا عمليا لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعة الخطط ومناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع السابع بمركز سقارة سيتضمن أيضا انطلاق دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية ويستفيد منها 28 متدربا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في إدارة المخاطر والمشكلات، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبي سينفذ جزءًا عمليًا يشمل ورشة عمل تطبيقية عن أساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات والتعامل إعلاميا وتطبيقات على إعداد السيناريوهات، وورشة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الأزمات محاكاة لإدارة الأزمة ودور المعلومات في مواجهة الأزمات والكوارث.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة على اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولا بأول لتكون شاملة ودقيقة ومتجددة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الحالي بخطة سقارة سينفذ خلاله دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI، ويستفيد منها 28 متدربا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم،لافتا إلى أن الدورة تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية والمهارات الشخصية والإدارية للقيادات المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الكبيرة نحو منظومة التحول الرقمي، وتقديم خدمات عديدة عبر الرقمنة للمواطنين في العديد من المجالات مما يحسن من جودتها ومستوى رضاهم عنها.