حدث ليلاً| توضيح مهم للكهرباء بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال.. وتوجيه عاجل بعد حوادث هجوم القرش



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي وادولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شكري: مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



صفحة الأوقاف تبث محتوى غير أخلاقي في الدقهلية.. ووكيل الوزارة يوضح

علقت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية على واقعة نشر محتويات إباحية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بعد حوادث هجوم القرش.. توجيه عاجل من "المنشآت الفندقية" لفنادق "جنوب سيناء والبحر الأحمر"

أرسلت غرفة المنشآت الفندقية، منشورًا إلى فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر، للتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط السلامة والإنقاذ في الشواطئ.



توضيح مهم من "القابضة للكهرباء" بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لن تستمر، موجهة الاعتذار للعملاء عن أي صعوبات تواجههم في الوقت الحالي.

الإفتاء: الطعن في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي غير جائز شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ.

إصابة 28 فلسطينيا شرقي غزة إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب نحو 28 من الفلسطينيين بجروح اليوم الجمعة خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع رصد لحركة حماس.



الرئاسة الفلسطينية ردا على نتنياهو: السلام يبدأ من فلسطين

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".