توضيح مهم من "القابضة للكهرباء" بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال
كتب - مصراوي:
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لن تستمر، موجهة الاعتذار للعملاء عن أي صعوبات تواجههم في الوقت الحالي.
وقالت الشركة ردا على سؤال تلقته عبر صفحتها على "فيسبوك" بِشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال:"بنعتذر عن أي صعوبات تواجهكم، الوضع الحالي لن يستمر، و نؤكد أنه جاري العمل على استقرار التيار بشكل كامل، شكراً لتفهمك".
وفي الوقت نفسه قال مصدر بوزارة الكهرباء لمصراوي، إن قرار تخفيف الأحمال ساري ولا توجد أي تعليمات بإلغاء خطة التخفيف، مشيرا إلى أنه منذ اليومين الماضيين تم زيادة التخفيف إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة بمختلف المناطق وذلك وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء.
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