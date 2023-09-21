مؤسسة "أونا" تهنئ الزميل علاء الغطريفي برئاسة تحرير "المصري اليوم"

القاهرة - مصراوي:

قررت مؤسسة "المصري اليوم"، تعيين الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت"، في منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم.

ويعد "الغطريفي" من جيل المؤسسين في صحيفة المصري اليوم، حيث عمل بها منذ عام 2004,ثم انتقل مديراً للتحرير وشارك في تأسيس جريدة "الوطن" التي أسسها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عام 2012، ثم تولى منصب رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا عام 2016 التي يرأس تحريرها الجلاد.

كما عمل الغطريفي بالعديد من وسائل الإعلام، منها ما شارك فيها ومنها ما ساهم في تأسيسها، حيث أسس قناة "سي بي سي إكسترا"، وتولى رئاسة تحريرها.

وترأس "الغطريفي" رئاسة تحرير العديد من البرامج التلفزيونية المصرية والدولية، على رأسها برامج "العاشرة مساء"، و"حوار القاهرة"، و"بث مباشر"، و"لازم نفهم"، إلى أن تولى منصب رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع "مصراوي، يالاكورة، الكونسلتو، شيفت".

كما عمل "الغطريفى" محاضراً للصحافة للدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالإضافة إلى كونه مستشارًا وخبيرًا في المحتوى الرقمي والصحافة الاستقصائية، وإدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية.

وإذ تهنئ مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، برئاسة مجدي الجلاد، الكاتب الصحفي علاء الغطريفي على توليه رئاسة تحرير الشقيقة "المصري اليوم"، فإنها تثق في قدرته مع الزملاء الأكفاء بالجريدة على إحداث تطور كبير بها على كافة المستويات، وتتمنى له ولكافة الزملاء بالمؤسسة دوام النجاح والتوفيق.