استعدوا للتقلبات الجوية.. غدا آخر أيام فصل الصيف
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كتب- محمد نصار:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انتهاء فصل الصيف الحالي غدا الجمعة بشكل رسمي.
وقالت الأرصاد، إن فصل الصيف ينتهي غدا ويبدأ فصل الخريف يوم السبت 23 سبتمبر 2023.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يتسم بكثرة تقلباته الجوية السريعة والحادة.
وتوقعت الهيئة في ظل التغيرات المناخية الحالية أن يشهد فضل الخريف القادم زيادة في معدلات سقوط الأمطار والتي تصل لحد السيول على بعض المناطق.
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