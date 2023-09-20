بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة مدبولي
كتب- محمد سامي:
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدد من الملفات.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس عددا من القرارات بعد انتهاء الاجتماع.
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