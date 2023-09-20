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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة مدبولي

11:07 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدد من الملفات.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس عددا من القرارات بعد انتهاء الاجتماع.​

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اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي

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