بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدد من الملفات.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس عددا من القرارات بعد انتهاء الاجتماع.​