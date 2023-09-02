فرصة عظيمة.. وزير السياحة يكشف انطباع السائحين بشأن زيارتهم مصر

كتب- محمد أبو بكر:

حرص أحمد عيسى وزير السياحة، خلال لقائه مع مجموعات من السائحين من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، على سؤالهم عن انطباعهم أثناء زيارتهم لمصر وذلك أثناء تواجده بمنطقة وادي الملوك الأثرية ومعابد الكرنك بالأقصر، ومدى حصولهم على ما وعدوا به من تجربة سياحية من قبل الشركة المنظمة.



وأعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارتهم لمصر خاصة في ظل ما وجدوه من تجربة سياحية ممتعة بها، وأشار عدد منهم إلى أن هذه تعد هي أول زيارة لهم لمصر.



وأشاروا إلى شعورهم بأمن وأمان وحسن ضيافة في مصر، والذي لم يروه بأي مكان آخر زاروه بالعالم، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه وتعرفوا عليه عن الحضارة المصرية العريقة، سواء الآثار الفرعونية، أو الإسلامية، أو القبطية، وغيرها، وأنها كانت فرصة عظيمة لإعادة اكتشاف الآثار المصرية عن قرب.



وتحدثوا أيضاً عن زيارتهم لمدينة القاهرة والتي استمرت لمدة ٤ أيام زاروا خلالها معالم سياحية وأثرية كثيرة منها منطقة أهرامات الجيزة، والقاهرة التاريخية، ووعدوا بأن يقوموا بتكرار زيارتهم لمصر مرة أخرى.



واختتم الوزير حديثه بالإعراب عن تطلعه لقيامهم بتكرار زيارتهم لمصر مرة أخرى، وتمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم وما شاهدوه خلال الزيارة لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجيعهم على زيارتها.