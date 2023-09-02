منتدى شباب العالم يُثمن قرار الأمم المتحدة حول إسهاماته في تمكين الشباب

كتب- مصراوي:

ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع، في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مؤكدا حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في جهود التنمية.

وأكد السفير "عبد الخالق" أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة لاسيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، والذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه.

والمنتدى حاز على إشادات دولية متعددة، حيث اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) في دورته التاسعة والخمسين منتدى شباب العالم كإسهام مصري عالمي بفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم في فبراير 2021.

وتم اعتماد منتدى شباب العالم بنسخه السابقة من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، كما أشار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) في دورته الحادية والأربعين بالتجربة المصرية لتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، وذلك خلال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان في نوفمبر 2022.