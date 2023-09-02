وزير الأوقاف: المرحلة الحالية لا تقل عن معركة تحرير المساجد من أيدي الإرهاب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المؤتمر الرابع والثلاثين للشؤون الإسلامية، غير تقليدي، فهذه المرحلة فارقة في التاريخ والخطاب الدعوي، ومواجهة جديدة لا تقل عن معركة تحرير المساجد وتخليصها من الجماعات المتطرفة بعد أن كانت مختطفة، بجهود ودعم سياسي.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي السبت، بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزارة الأوقاف بذلت جهودا ضخمة في استعادة المساجد مرة أخرى، وتمت بعد ذلك حركة إعمار في شتى المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر وصلت لمرحلة تاريخية في إعمار المساجد.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الاهتمام بعمارة المساجد من تعظيم شعائر الله، لافتًا إلى أن ذلك صاحبه اهتمام بالمعنى من خلال الأنشطة التي تعقد بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأصبحت الوزارة لديها خريطة دعوية مبنية على الخريطة الجغرافية، لتصل الأنشطة الدعوية إلى كل مكان في مصر.​