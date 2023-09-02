اندلاع حريق محدود بمحطة كهرباء إنتاج شمال الجيزة

كتب - محمد صلاح:

اندلع حريق، مساء الجمعة، بمحطة شمال الجيزة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء الكائنة بمنطقة وردان، بينما أكد المهندس طارق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، أنه محدود ولم يتسبب في أي إصابات على الإطلاق.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لمصراوي، أن الوحدة ثابتة وتخضع لعملية صيانة حاليًا، وأن الحريق وقع نتيجة انفجار "فاظا" بالمحول الثابت التابع للوحدة، مؤكدًا أن المحطة تعمل بسلاسة ولا توجد أي أضرار جسيمة.