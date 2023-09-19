وزير العمل: تأهيل الشباب على مِهن المُستقبل على رأس أهداف الدولة المصرية

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الثلاثاء على أن "الوزارة" تفتح ذراعيها للتعاون مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج ،لتحقيق الأهداف المُشتركة ، موضحا أن ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على مِهن المُستقبل،أو التي يحتاجها سوق العمل ،هدف رئيسي من أهداف الدولة المصري ،مستشهداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بتنمية مهارات الشباب ،وربط عمليه تعليمه ،وتدريبه ،بإحتياجات سوق العمل .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة اليوم الثلاثاء ،في زيارته لمعهد السالزيان دون بوسكوالإيطالي،بالقاهرة،والمختص بتعليم الطلاب والمتدربين على مهن منها اللغات، والميكانيكا بجميع انواعها، والكهرباء والكمبيوتر ،والخراطة واللحام. ،وذلك بحضور الوكيل الإقليمي للشرق الأوسط للمعهد بيترو بيانكي، والمدير الايطالي للمعهد بالقاهرة بيدرو جارسيا ، وممثلي السفارة الايطالية نائب السفير بيترو فكانتي بيركو ،ود. فيدريكو نوفيلينو القنصل العام بالسفارة ، والمنسق التعليمي لدي السفارة د. انا ليزا فاجنار.وقيادات من الوزارة ،المتخصصين في هذه الملفات ،وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ .

وقال "شحاتة" أن "الوزارة" لديها من الأدوات التي تؤهلها للإستمرار في دورها التدريبي بالتعاون كافة الشركاء .

وأوضح إن هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع واحد من لقائنا مع قيادات المعهد ،داخل مقر وزارة العمل،وتوجيهنا لفريق عمل من الوزارة بالتواصل مع قيادات المعهد لتفعيل التعاون..وهو ما يؤكد حِرصنا على العمل المُشترك، فيما يخص ملف من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً ،وهو ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتنمية مهاراته طبقاً لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذاً لتوصيات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

وأضاف أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على تنويع أدواتها وآلياتها الخاصة بالتدريب والتأهيل،ليس فقط من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،والمُنتشرة في نِطاق المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك "،أو توجيهنا بحملات التوعية التي تُنفذها المديريات في كافة المحافظات بشأن تغيير الثقافات نحو العمل الحر ،والإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي،ولكن أيضاً من خلال شراكات وتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،مستخدمة كل آلياتها في التمويل والتأهيل والتدريب على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليا و خارجيا،مع التركيز على المهن المستقبلية والمُستحدثة"

وقال وزير العمل:"إن تطوير التعاون الذي نتطلع إليه مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية ،لا يُمكن حصره في مجرد بروتوكول فقط،بل سيمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني،من تبادل الخبرات والإمكانيات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتوفير دورات تدريبية "كُورسات" داخل ورش المعهد ،وكذلك الإستعانة بخبراء ومدربي "المعهد" لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ،ومنحهم شهادت دولية،بل وقيام "الوزارة" بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من "المعهد" أو من "مراكز تدريب الوزارة" .

وإختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العلاقة التاريخية في كل المجالات التي تربط بين مصر وإيطاليا،وتحرص القيادة السياسية في البلدين على ترسيخها ،تُحتم علينا أن نتخذ منها طريقاً جديداً نحو المزيد من العمل المشترك مع معهد " السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة الذي تأسس عام 1926،ليقوم بدوره في التدريب والتعليم،على مهن يحتاجها سوق العمل،ولنستكمل معاً مسيرة ذلك التعاون التاريخي بين البلدين في مجال التدريب الفني والمهني والصناعي ،والذي يأتي تطبيقاً لإتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959، وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970" .