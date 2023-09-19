وزير المالية يتفقد مطار القاهرة قبل استضافة اجتماعات مجلس محافظي البنك المركزي الآسيوي

كتب - محمد عبيد

تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطار القاهرة الدولي، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك المركزي الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB لعام ٢٠٢٣، والذي تنظمه وزارة المالية بحضور رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ قرار الوزير فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات الجمركية والضريبية لأغراض استضافة الاجتماعات المذكورة والتي ستكون في مدينة شرم الشيخ.

وقام كل من مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بشرح خطوات توسعة صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ قبل تفعيلها للدخول في منظومة العمل، وتيسير حركة الركاب القادمين وانهاء الإجراءات الجمركية لهم في سهولة لتلافي التكدس والازدحام بين الركاب.

وأثنى وزير المالية على ما تم من اعمال وطلب تعديل بعض الأعمال بعد الملاحظات التي أبداها رئيس الإدارة المركزية للجمارك، طالبا تنفيذها قبل الانتهاء من تلك الأعمال، بعدها غادر الوزير ونائبه مطار القاهرة متجها إلى شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لنفس فعاليات اجتماعات البنك الىسيوي.

رافق الوزير خلال الجولة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية.