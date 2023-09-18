في هذا الموعد.. "رئيس موازنة النواب": زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل الحد الأدنى للدرجة السادسة لا يعني بالتبعية تعديل باقي الدرجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (كلمة أخيرة) على قناة أون تي في، أن الذي يطبق سواء للقطاع الخاص أو العام هو رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضح الفقي، أن حد الإعفاء الضريبي خلال الـ 12 شهر تم رفعه عن الطريق الآتي:

- الموظف الذي دخله 2500 شهريًا وأقل لا يدفع ضريبة.

- الموظف الذي دخله 3000 جنيهاً وأقل لا يدفع ضريبة.

- والتعديل الحالي، أن الموظف الذي دخله 3750 جنيهًا وأقل لا يدفع ضريبة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الضريبة تصل قيمتها إلى 2.5 بالمائة فقط.

ولفت، إلى أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ في أبريل القادم، سيكون فيها زيادة في المرتبات والمعاشات وحد الاعفاء الضريبي، والحد الأدني للأجور أو الدرجة الثالثة، وتحسينات وبعد اجتماعي للدولة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ما يعزز صلابة الاقتصاد المصري.

موعد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص بعد زيادته للحكومة