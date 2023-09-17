أتراك يعتدون على سائح كويتي في طرابزون (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر اعتداء أتراك في مدينة طرابزون التركية على سائح كويتي بعد مشادة كلامية بينه وبين آخرين.

وجاء في بيان مكتب حاكم طرابزون حول الواقعة، اليوم الأحد، أن المتهم بالحادثة تم توقيفه بتهمة الاعتداء على سائح كويتي. وأضاف البيان أنه حدثت مشادة لفظية بين اثنين من الأشخاص بينهم السائح الكويتي وحاول الرجل التدخل اعتقادا منه أن السائح الكويتي يقاوم رجال الشرطة مما استدعى تدخله إلا أن الشرطة التركية أوقفته على الفور.

#عاجل #ميدان_طرابزون

بيان صحفي من مكتب حاكم #طرابزون #تركيا بشأن #الإعتداء على #سائح_كويتي_في_طرابزون ، وهذا نص الترجمة :

17.09.2023 02:30

بيان صحفي



في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاول الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف اللفظي بين اثنين من… pic.twitter.com/fS4bTFHvLq — المحامي خالد حمود الشمري (@kuwlawyer) September 17, 2023

وتابع البيان أن حالة السائح الكويتي مستقرة ولا يوجد خطر على حياته مشيرًا إلى أن مكتب المحافظ يشرف على متابعة علاجه.

سائح كويتي يتعرض لإصابة بليغه في الرأس بعد تعرضه لهجوم من قبل الأتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون .. في الفيديو بتظهر لحظة ضرب السائح وفقدانه الوعي وسط صرخات عائلته pic.twitter.com/uVM2p0M5u2 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) September 16, 2023

ولم تعلق وزارة خارجية الكويت أو السفارة الكويتية في تركيا على الواقعة حتى الآن.

وحسب الشهود فإن السائح الكويتي تعرض لإصابة بليغة على رأسه أفقدته الوعي بينما كان يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.