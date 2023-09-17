وزير التنمية المحلية يبحث مستجدات المشروعات التنموية والخدمية بجنوب سيناء

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وفي بداية اللقاء، استعرض وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة عددا من الفعاليات والمؤتمرات التي ستعقد على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجاري والاطمئنان على توفير التجهيزات اللازمة للخروج بصورة مشرفة واستكمال النجاحات التي حققتها المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص خلال المؤتمرات الدولية التي استضافتها خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2023/2024) لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وأعمال التطوير الجارية في منطقة الرويسات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي المحافظة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

ومن جانبه، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم الانتهاء من كل إجراءات الطرح للمشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي (2023/2024) بجميع مدن المحافظة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما عرض اللواء خالد فودة استعدادات المحافظة لإقامة بعض المؤتمرات والفعاليات المهمة خلال شهر سبتمبر الجاري، وأكد جاهزية المحافظة لاستقبال واستضافة تلك المؤتمرات على أكمل صورة.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع جهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه افتتح منذ أيام معرض "أهلا مدارس" بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ووزارة التموين لتوفير مستلزمات المدارس من زي مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة أي محاولات لاحتكار السلع في المحال والسلاسل التجارية والأسواق.

وخلال الاجتماع، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجديدة ومنها أعمال التطوير الشاملة للسوق القديم بشرم الشيخ والذي يعد إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بشرم الشيخ وعامل جذب للسائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير الجارية على أرض المحافظة استعدادا لإقامة بعض الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالي 146 مليون جنيه، ويتم حاليا إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة نويبع بتكلفة 3,75 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه، والمدفن الصحي الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه، ومحطة الفرز الأولي بمدينة الطور بتكلفة 3,75 مليون جنيه، إضافة الى تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر)، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بتكلفة إجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفا أنه يجرى العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمي في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء باستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته في المحافظة بالفعل ضمن خطة العام الأول من المبادرة من جميع الجهات المشاركة حوالي 140 ألف شجرة.​