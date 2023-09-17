برلماني: الرئيس لا يعرف إلا لغة الإنجازات وما تحقق في بنى سويف يثير الإعجاب
كتب- نشأت علي:
ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وهو ما يعكس انحياز الرئيس الدائم لملايين البسطاء والفئات الأكثر احتياجا، في مواجهة التداعيات الاقتصادية التى أخلفتها الأحداث العالمية المتلاحقة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار "الهضيبي"، إلي أن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الانجازات التى تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا ينكرها إلا جاحدًا، مشيرًا إلى أن قطار التنمية لم يتوقف لحظة رغم التحديات الاقتصادية الضخمة التى تواجههنا، ليجوب مصر شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا، لتصبح الانجازات هي اللغة التي يعرفها الرئيس ويسعى لإضافتها إلى قاموس المصريين في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن حجم الإنجازات التي شهدتها مدينة بنى سويف تثير حالة كبيرة من الإعجاب خاصة مشروع محور الفشن الحر الذي يعد واحد من 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترا.
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