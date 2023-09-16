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القصير والزملوط يتابعان موقف المشروعات الزراعية بالوادى الجديد

11:59 م السبت 16 سبتمبر 2023

وزير الزراعة السيد القصير

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كتب- أحمد مسعد:
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك دعم مزارعيها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

واستعرض القصير والزملوط خلال اللقاء، موقف التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظه الوادي الجديد، فى مجال حصر وتصنيف الأراضي، وذلك في إطار التوسع الافقي، وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة، وضمها الى الرقعة الزراعية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الهامة.

وبحثا كذلك الموضوعات المشتركة، في زيادة برامج مكافحة الآفات والحشائش، لوقاية النباتات والمحاصيل المنزرعة، فضلا عن دعم جهود المحافظه فى مجال التقاوى المعتمده، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات الفني للمزارعين بالوادي الجديد.

واستعرض الوزير والمحافظ أيضا خلال الاجتماع، سبل دعم وتشجيع الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة سواء في الانتاج النباتي او الحيواني، بمحافظة الوادى الجديد.

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السيد القصير وزير الزراعة الوادي الجديد محمد الزملوط

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