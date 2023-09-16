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سليم سحاب يعلن عن مفاجأة لأطفال مصر في حفل الصحفيين غدًا

10:44 م السبت 16 سبتمبر 2023

سليم سحاب

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كتب- إسلام لطفي:
يعلن المايسترو الكبير سليم سحاب غدًا عن مفاجأة لأطفال الصحفيين وكل أطفال مصر.

ومن المقرر أن يلتقي سحاب مع الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مؤتمر صحفي بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) عقب انتهاء الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وتقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الأحد ١٧ سبتمبر تحت رعاية وزارة التضامن.

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

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