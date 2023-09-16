تخفف الأعباء عن المواطن.. حزب مستقبل وطن يشيد بقرارات الرئيس
(مصراوي)
أعرب حزب مستقبل وطن، عن خالص تقديره وإجلاله لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، إذ تؤكد تلك القرارات ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.
وأوضح الحزب، أن قرارات الرئيس الصادرة اليوم من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الأجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ستكون جميعها بلا شك خطوة هامة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.
وختاماً يُؤكد الحزب دعمه للجهود المُخلصة للرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية الداخلية والنهوض بالإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
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