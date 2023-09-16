تصدير المانجو للصين.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين القصير ونائب وزير الجمارك الصيني

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، وانج لينجون، نائب وزير الجمارك الصيني.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ونيفين البحراوي من جهاز التمثيل التجاري المصري، والدكتور محمد المنسي مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم السبت، إن الجانبَين بحثا معًا سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدَين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصينية أمام المانجو المصرية.

وقال القصير إن قوة ومتانة العلاقات المصرية- الصينية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن هناك تطابقًا في الرؤى السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمَين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشي جين بينج، الرئيس الصيني.

وأضاف وزير الزراعة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير آليات التعاون مع الجانب الصيني، فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد القصير أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم لتصدير المانجو المصرية إلى الصين يمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين؛ خصوصًا بعد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وحضور الرئيس السيسي اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، الأسبوع الماضي.

ووجه القصير الشكر إلى كل الجهات والقطاعات المصرية التي أسهمت في إتمام توقيع مذكرة التفاهم الحالية؛ وهي وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبنا التجاري بالعاصمة الصينية بكين والحجر الزراعي في كلا الجانبين والعلاقات الزراعية الخارجية وكل الجهات التي أسهمت في فتح السوق الصينية أمام المانجو المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليًّا إقبالًا كبيرًا من معظم دول العالم؛ نظرًا لجودتها، وبعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية؛ ومنها تبني نظام التكويد للمزارع المصرية وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

وأكد وزير الزراعة أن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية إلى السوق الصينية، كما سيعزز من وجود المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الصينية.

وأكد نائب وزير الجمارك الصيني سعادته بوجوده في القاهرة، موجهًا الشكر إلى الدولة المصرية، ومشيرًا إلى متانة العلاقات المصرية- الصينية التي شهدت مؤخرًا تطورًا كبيرًا.

وقال لينجون إن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليًّا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، كما تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلك الصيني، ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب وزير الجمارك الصيني إلى أهمية قيام الجانبين بالإسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى السوق الصينية، وذلك من خلال القيام بإعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى التوقيع في أقرب فرصة.

واتفق الجانبان على تسهيل إجراءات التبادل التجاري الزراعي والإعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية.