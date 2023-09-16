أقدر معاناتكم.. السيسي للمصريين: نجحنا وتجاوزنا الأزمة دون توقف الإنتاج والتنمية

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الآثار التي خلفتها الأزمة العالمية المركبة نتيجة جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، اليوم السبت: لم ندخر جهدًا في مواجهة آثار هذه الأزمة السلبية بكل ما لدينا من إمكانات، ولولا استعداداتنا المسبقة لمواجهة تلك الأزمات لكانت آثارها مضاعفة على الدولة.

وتابع رئيس الجمهورية: نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون توقف عجلة الإنتاج أو توقف جهود التنمية.. وعلى التوازي مع جهود التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا بتحقيق حلول مماثلة على المستوى السياسي.

وأضاف الرئيس السيسي: أطلقنا الدعوة للحوار الوطني لتجمع النسيج المصري من جميع عناصره وكانت الأزمة الأولى منه مشجعة على الاستمرار فيه، وكانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى المشاركة في الحوار، ووجهت الحكومة بوضع آليات التنفيذ والبدء فيها.

واستطرد الرئيس: أصدقكم القول: الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات بتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقرًّا.